Документы Хабаровского процесса позволят сформировать судебные акты о геноциде

Хабаровск, 6 сентября. Учет данных о количестве убитых мирных жителей нацистами и военнослужащими милитаристской Японии позволит сформировать судебные акты о геноциде.

Соответствующее заявление сделал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он выступил на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», передает РИА Новости.

«Почему сейчас поисковики занимаются эксгумацией останков мирных людей, которых сжигали целыми селами, уничтожали самыми зверскими способами, в том числе детей? Эта доказательная база позволяет сформировать потом судебные акты о геноциде мирного населения и ввести само понятие на международный уровень», — объяснил Новиков.

Он отметил, что о Хабаровском процессе в отношении японских милитаристов, которые испытывали биологическое оружие на живых людях, должны знать не только школьники, но и студенты юридических факультетов. Россия должна всеми силами противостоять «переписыванию» истории и сохранить память о реальных событиях.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее предложил внести раздел о Хабаровском процессе в российские учебники. Он выразил надежду, что Минпросвещения не оставит без внимания его инициативу.