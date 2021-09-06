Решение России ввести особый налоговый режим на Курилах разочаровало Японию

Токио, 6 сентября. Запланированный Москвой особый налоговый режим на Курильских островах не соответствует позиции Токио, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

С подобный заявлением министр выступил на пресс-конференции в Токио. По его словам, проект налогового обложения противоречит точке зрения Японии относительно Южнокурильских остров. Также это не соответствует сути переговоров японской и российской сторон, которые обсуждали ведение совместной хозяйственной деятельности, касающейся этих территорий, передает слова Като ТАСС.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — заявил генеральный секретарь.

Кроме того, Като отметил, что японская сторона по-прежнему готова к сотрудничеству с Россией. Однако принимаемые решения не должны противоречить позиции Японии.

Для России модернизация налогового режима может обернуться рядом плюсов. В том числе, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков оценил перспективы создания на Курилах предприятий по добыче крабов и рыбы.