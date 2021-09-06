Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 08:29
08:10
Общество
«Слова нашей благодарности»: внук Королева посетил завод SpaceX по приглашению Маска
08:06
Общество
«Мошенников просьба не беспокоить»: видевшего Киркорова теленка выставили на продажу
08:05
Политика
Провинция Панджшер окончательно перешла под контроль «Талибана»
08:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 6 сентября, праздники, факты, люди
08:00
Политика
Путин предложил Украине мир, в то время как Зеленский готов предложить ей войну
07:56
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут пополниться альтернативными схемами
07:55
Общество
Лавров: Россия будет пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
07:52
Экономика
Продажи российских сладостей за границу выросли на 19,3 процента
07:51
Происшествия
Охрана не уберегла ферму Джереми Кларксона от нашествия свингеров
07:48
Общество
Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков
Все новости

Решение России ввести особый налоговый режим на Курилах разочаровало Японию
Политика
Решение России ввести особый налоговый режим на Курилах разочаровало Японию
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 6 сентября. Запланированный Москвой особый налоговый режим на Курильских островах не соответствует позиции Токио, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

С подобный заявлением министр выступил на пресс-конференции в Токио. По его словам, проект налогового обложения противоречит точке зрения Японии относительно Южнокурильских остров. Также это не соответствует сути переговоров японской и российской сторон, которые обсуждали ведение совместной хозяйственной деятельности, касающейся этих территорий, передает слова Като ТАСС.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — заявил генеральный секретарь.

Кроме того, Като отметил, что японская сторона по-прежнему готова к сотрудничеству с Россией. Однако принимаемые решения не должны противоречить позиции Японии.

Для России модернизация налогового режима может обернуться рядом плюсов. В том числе, глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков оценил перспективы создания на Курилах предприятий по добыче крабов и рыбы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Решение России ввести особый налоговый режим на Курилах разочаровало Японию
япония курильские острова особый налоговый режим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru