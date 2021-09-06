Шойгу вспомнил реакцию Путина на слова о нехватке бюджетных денег на новые города

Москва, 6 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о реакции российского президента Владимира Путина на слова «денег же нет», когда речь шла о возведении новых городов в Сибири.

На совещании, посвященном макроэкономическим вопросам, один из участников заострил внимание на неимении денежных средств для постройки городов на территории Сибири. На это замечание Путин дал простой, но такой прямой ответ, что глава Минобороны запомнил его надолго.

«Не вспомню точно, кто сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет"», — передает РБК слова Шойгу.

Министр подчеркнул, что для старта многообещающих экономических проектов в Сибири будет достаточно природных ресурсов, технологий, энергии, финансов и людей. По словам Шойгу, сейчас необходимо разработать свежие производства с новыми технологиями, а так же выявить денежные источники для запуска процессов.

Глава Минобороны также отметил, что российские власти уже начали создавать план по совершенствованию Сибири. По его словам, документ должен быть подготовлен уже осенью.