Военные помогли в тушении лесных пожаров якутским огнеборцам

Якутск, 6 сентября. Участие военнослужащих Восточного военного округа в работе по тушению пожаров в Якутии завершилось. Такой информацией поделилась пресс-служба ВВО.

Сводный отряд инженерных подразделений вернулся в пункт постоянной дислокации после оказания помощи в ликвидации лесных пожаров в Якутии. Отмечается, что к тушению пожаров в регионе привлекались около 150 военнослужащих.

Военнослужащие ВВО совместными усилиями с силами ГУ МЧС России вели борьбу с природными пожарами в районах поселка Бясь-Кюель, Тастах, Чыаппара. Летчики совершали вылеты из Якутска, Ленска и Нюрбы для сбросов воды, а также перевозили огнеборцев.

Накануне сотрудники МЧС в Свердловской области ликвидировали за сутки больше 20 пожаров. Общая площадь возгорания составила более тысячи гектаров. Спасатели также потушили крупный пожар в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный», который полыхал там с 14 августа.