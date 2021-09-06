Пугающие авиапассажиров при взлете звуки связаны с работой самолета

Москва, 6 сентября. Пассажиры самолета во время движения могут слышать разные звуки, все они связаны с работой двигателя воздушного судна. Об этом сервису «Туту.ру» заявил авиационный инженер.

Усиливающийся шум во время взлета связан с набором мощности для преодоления силы гравитации. Похожие жужжащие звуки можно услышать и на высоте, когда лайнер попадает в облака или влажный воздух, передает Lenta.ru.

Выяснить причину неестественного гудения можно только на земле. Во время выполнения рейса пилоты не могут выявить неполадки, поэтому просят пассажиров во время взлета и посадки открывать шторки иллюминаторов. Такая мера позволяет в случае чего заметить какие-либо проблемы с самолетом.

Мигания света в салоне происходят во время переключения с одного источника электроэнергии на другой. В аэропорту судно питается от наземной станции, а в небе от двигателя.

Пассажирский лайнер МС-21 начнет выполнять рейсы в 2022 году. Объединенная авиастроительная корпорация России передаст перевозчику четыре новых самолета.