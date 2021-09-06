Густой туман парализовал работу аэропорта Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 6 сентября. Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки 12 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. Из них шесть не могут вылететь из воздушной гавани и столько же приземлиться.

По информации местных СМИ, три рейса наматывают круги вокруг аэропорта в ожидании дальнейших указаний, еще три задерживаются. Решение об их отправке на запасной аэродром находится на обсуждении. Шесть самолетов не могут взлететь с посадочной полосы по причине нулевой видимости, из них два в Новосибирск, Шахтерск, Оху и Александровск-Сахалинский.

Похожая ситуация произошла недавно в Новосибирске. Город накрыл густой туман, из-за которого в местном аэропорту не смогли осуществить посадку пять самолетов. Все они были направлены в запасные воздушные гавани, расположенные в Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.