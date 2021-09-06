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Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал 240 млн рублей за выходные в России

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 06:33
Общество
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал 240 млн рублей за выходные в России
Кадр из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Москва, 6 сентября. Боевик Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил российский прокат за минувшие выходные. Со 2 по 5 сентября лента собрала 240 миллионов рублей.

Боевик режиссера Дестина Дэниела Креттона «Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в российский кинопрокат 2 сентября. В центре сюжета оказывается мастер боевых искусств, которого втягивают в интриги таинственной организации, передает портал kinobusiness.com.

Вторую строчку по кассовым сборам в России занимает мелодрама «После. Глава 3» режиссера Кастилло Лэндона. Лента принесла в кассу за четыре дня 118,2 миллиона рублей. Третье место досталось сиквелу мультфильма «Босс-молокосос» от создателя Тома Макграта. Картина собрала 88,3 миллиона рублей за выходные.

Киностудия Marvel официально включила нового супергероя Шан-Чи в ряды команды Мстителей. Продюсеры опубликовали отрывок из кинофильма, в котором запечатлено камео Черной Вдовы. Внимательные зрители заметили и Доктора Стрэнджа.

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