Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 06:58
06:51
Общество
Пугающие авиапассажиров при взлете звуки связаны с работой самолета
06:34
Происшествия
Густой туман парализовал работу аэропорта Южно-Сахалинска
06:33
Общество
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал 240 млн рублей за выходные в России
06:19
Политика
«Почти с пустыми руками»: NI назвал визит Зеленского в США бесполезным
06:17
Происшествия
Массовая авария в Адыгее унесла жизни трех человек
06:14
Общество
Эндокринолог Бочарова определила безопасную суточную дозу сладкого
06:12
Экономика
Обстановка в Гвинее может отразиться на рынке алюминия
06:11
Спорт
Тренер сборной Аргентины вступился за игроков после скандала в матче с Бразилией
06:00
Общество
Сексолог дала советы, как справиться с беспочвенной ревностью
05:51
Общество
Дегтярев хочет внести Хабаровский процесс в российские учебники истории
Все новости

«Почти с пустыми руками»: NI назвал визит Зеленского в США бесполезным
Политика
«Почти с пустыми руками»: NI назвал визит Зеленского в США бесполезным
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Вашингтон, 6 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский не смог достичь ни одной из поставленных целей во время визита в США. К такому выводу пришел автор National Interest Марк Эпископос.

Вашингтон по итогам переговоров Зеленского с американским президентом Джо Байденом объявил, что готов выделить Киеву дополнительную помощь в размере 60 млн долларов на военную сферу, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с пандемией. Однако такие суммы можно назвать незначительными по сравнению с той помощью, которую США предоставили украинским партнерам с 2014 года.

При этом Зеленский перед поездкой в США преследовал совсем иные цели. Правительство страны в любом случае получило бы субсидии от американцев, поэтому президент Украины намеревался договориться о поддержке другого рода.

«Перед Зеленским стояли три главные политические задачи», — полагает Эпископос.

Во-первых, Киев должен был наконец-то добиться конкретики в вопросе вступления Украины в НАТО. Во-вторых, он намеревался убедить Вашингтон присоединиться к переговорам в «нормандском формате». И, наконец, Зеленский хотел получить уступки от американского лидера в ситуации вокруг «Северного потока — 2».

«Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей. Почти с пустыми руками», — убежден Эпископос.

Встреча Зеленского и Байдена крайне разочаровала украинских политиков. Так, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «прорывные», по мнению Зеленского, итоги переговоров, на самом деле являются безрезультатными пустышками.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Почти с пустыми руками»: NI назвал визит Зеленского в США бесполезным
украина сша зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru