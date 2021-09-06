«Почти с пустыми руками»: NI назвал визит Зеленского в США бесполезным

Вашингтон, 6 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский не смог достичь ни одной из поставленных целей во время визита в США. К такому выводу пришел автор National Interest Марк Эпископос.

Вашингтон по итогам переговоров Зеленского с американским президентом Джо Байденом объявил, что готов выделить Киеву дополнительную помощь в размере 60 млн долларов на военную сферу, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с пандемией. Однако такие суммы можно назвать незначительными по сравнению с той помощью, которую США предоставили украинским партнерам с 2014 года.

При этом Зеленский перед поездкой в США преследовал совсем иные цели. Правительство страны в любом случае получило бы субсидии от американцев, поэтому президент Украины намеревался договориться о поддержке другого рода.

«Перед Зеленским стояли три главные политические задачи», — полагает Эпископос.

Во-первых, Киев должен был наконец-то добиться конкретики в вопросе вступления Украины в НАТО. Во-вторых, он намеревался убедить Вашингтон присоединиться к переговорам в «нормандском формате». И, наконец, Зеленский хотел получить уступки от американского лидера в ситуации вокруг «Северного потока — 2».

«Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей. Почти с пустыми руками», — убежден Эпископос.

Встреча Зеленского и Байдена крайне разочаровала украинских политиков. Так, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «прорывные», по мнению Зеленского, итоги переговоров, на самом деле являются безрезультатными пустышками.