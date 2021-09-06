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Массовая авария в Адыгее унесла жизни трех человек
Происшествия
Массовая авария в Адыгее унесла жизни трех человек
pxhere.com

Майкоп, 6 сентября. Авария с участием пяти легковых автомобилей и КамАЗа произошла рядом с поселком городского типа Энем в Адыгее. В результате ДТП погибли три человека, включая двоих детей.

ДТП произошло на 25-м километре федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье» водитель Hyundai не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым транспортом.

«В результате столкновения легковой автомобиль откинуло обратно на свою полосу движения, где произошло столкновение еще с четырься легковыми автомобилями. В результате ДТП погибла водитель Hyundai и находившиеся в нем двое детей», — говорится в сообщении Упрдор.

Еще одна серьезная авария произошла 5 сентября в Саратовской области. По предварительным данным, пенсионерка за рулем ВАЗ-2106 не справилась с управлением и въехала в Hyundai. Виновница ДТП скончалась в машине скорой помощи.

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