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Эндокринолог Бочарова определила безопасную суточную дозу сладкого
Общество
Эндокринолог Бочарова определила безопасную суточную дозу сладкого
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Взрослый человек без вреда для здоровья может съедать в день 25-50 граммов сахара. Соответствующую норму определила ВОЗ, объяснила эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова.

Соответствующий показатель подразумевает не только чистый сахар-песок, но и его скрытые источники — кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли, готовые завтраки, обезжиренные молочные продукты. В пяти-шести чайных ложках содержится 25 грамм сахара, передает РИА Новости.

«Если разделить эти 25 граммов на весь день и представить, что в чай вы кладете две-три ложки сахара, в норму впишутся еще 50 граммов молочного шоколада, либо банка газировки объемом 0,3 литра, или два переспелых банана», — пояснила врач.

Превышение суточной нормы сладкого может привести к ожирению или развитию диабета второго типа. Объем калорий из сладкого не должен превышать десяти процентов от остального количества.

Спортивный диетолог Сара Кошик ранее посоветовала замену сахару. Полезной альтернативой могут стать фрукт монах и растение стевия.

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