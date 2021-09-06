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Обстановка в Гвинее может отразиться на рынке алюминия

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 06:12
Экономика
Обстановка в Гвинее может отразиться на рынке алюминия
pxhere.com

Москва, 6 сентября. Вооруженный мятеж в Гвинее может негативно отразиться на мировом рынке алюминия. Такое заявление сделал бизнесмен Олег Дерипаска.

Ситуация в африканской стране изменилась после захвата власти военными. Мятеж возглавил полковник Мамади Думбуйя, который ранее служил во французском Иностранном легионе. Вернувшись в Гвинею, он стал руководителем местного армейского подразделения GPS.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20 процентов мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — предупредил Дерипаска.

Восстание началось в воскресенье 5 сентября. Армия штурмом взяла президентский дворец и захватила в плен главу государства Альфу Конде. Думбуйя объявил о введении комендантского часа в стране и временно отменил действие конституции.

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