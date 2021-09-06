Тренер сборной Аргентины вступился за игроков после скандала в матче с Бразилией

Сан-Паулу, 6 сентября. Главный тренер аргентинских футболистов Лионель Скалони заявил, что не позволит депортировать своих подопечных за нарушение ими коронавирусных правил в матче против Бразилии.

Скандал произошел во время гостевого матча квалификации чемпионата мира-2022. Аргентинские футболисты вышли на газон, после чего на поле появились сотрудники полиции и министерства здравоохранения. Они хотели депортировать четверых аргентинцев за нарушение ими коронавирусных предписаний, пишет RT.

В ответ на происшествие наставник аргентинцев заявил, что был очень расстроен этим инцидентом, однако в произошедшем не винит никого. Скалони подчеркнул, что сотрудникам ведомства не стоило «делать это прямо на поле», поскольку матч должен был стать для болельщиков и футболистов праздником.

«Если честно, то у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что я сейчас прохожу. Я не позволю депортировать моих игроков», — подчеркнул тренер сборной Аргентины.

Мировая звезда футбола Лионель Месси также вышел на поле в этом скандальном матче против Бразилии. Аргентинец заявил, что считает срыв футбольной встречи полицейскими настоящим позором.