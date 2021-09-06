Дегтярев хочет внести Хабаровский процесс в российские учебники истории

Хабаровск, 6 сентября. Информация о Хабаровском процессе в учебниках истории поможет подрастающему поколению быть в курсе памятных событий в истории России и СССР.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев надеется, что его предложение не останется без внимания. Со своей инициативой политик выступил на форуме Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

«Я уверен, что Минпросвещения решение примет, чтобы выпустить дополнительные методические пособия, рекомендации для помещения в учебники истории для всех детей нашей страны упоминания об итогах и причинах Хабаровского процесса», — подчеркнул Дегтярев.

Глава региона отметил важность выставки рассекреченных документов «Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского края» останется в Хабаровске. По его словам, одним из мест ее постоянного размещения может стать Дом офицеров.