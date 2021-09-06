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Новый альбом Канье Уэста Donda возглавил рейтинг Billboard
Общество
Новый альбом Канье Уэста Donda возглавил рейтинг Billboard
Global Look Press  /  Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 6 сентября. Новый музыкальный альбом американского рэпера Канье Уэста попал на первую строчку в рейтинге Billboard.

Альбом стал десятым для Уэста. Он получил название Donda. Billboard 200 – это составленный музыкальным журналом с одноименным названием рейтинг, в который входят 200 наиболее популярных пластинок в США, исходя из данных о продажах за неделю, передает РЕН ТВ.

Музыкальная новинка посвяща покойной матери исполнителя, темам психического расстройства, отношениям детей и родителей, государству и даже религии. Уэст записал альбом совместно с Трэвисом Скоттом, Jay-Z, Young Thug, The Weeknd и Jay Electronica.

Ранее собрание треков репера попало в чарт лучших альбомов сервиса Apple Music и Spotify, установив новый рекорд. В первую двадцатку Apple Music’s Daily Top 100 Global попали 19 из 27 песен с нового альбома Уэста.

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