Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 06:58
06:51
Общество
Пугающие авиапассажиров при взлете звуки связаны с работой самолета
06:34
Происшествия
Густой туман парализовал работу аэропорта Южно-Сахалинска
06:33
Общество
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал 240 млн рублей за выходные в России
06:19
Политика
«Почти с пустыми руками»: NI назвал визит Зеленского в США бесполезным
06:17
Происшествия
Массовая авария в Адыгее унесла жизни трех человек
06:14
Общество
Эндокринолог Бочарова определила безопасную суточную дозу сладкого
06:12
Экономика
Обстановка в Гвинее может отразиться на рынке алюминия
06:11
Спорт
Тренер сборной Аргентины вступился за игроков после скандала в матче с Бразилией
06:00
Общество
Сексолог дала советы, как справиться с беспочвенной ревностью
05:51
Общество
Дегтярев хочет внести Хабаровский процесс в российские учебники истории
Все новости

«Надеюсь, их родители увидят»: танцы у Ледового дворца напугали водителя в Петербурге

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 05:52
Происшествия
«Надеюсь, их родители увидят»: танцы у Ледового дворца напугали водителя в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 6 сентября. Двое юношей решили потанцевать на проспекте Пятилеток у Ледового дворца. Своими действиями они заставили автомобилиста притормозить.

Несмотря на испуг, водитель успел запечатлеть происходящее. Ролик с танцами двух юношей на проезжей части появился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи, молодые люди планировали этот «перфоманс» заранее, а когда автомобилист приблизился к ним, убежали на тротуар. Очевидец осудил действия юношей, напомнив о соблюдении безопасности на дорогах.

«Надеюсь, их родители увидят это и объяснят им, что это небезопасно, и к чему может привести», — сообщил автор ролика.

Еще один неоднозначный случай произошел ранее в Петербурге на Пулковском шоссе. Автоледи решила воспользоваться услугами каршеринга и поучить вождению маленького ребенка. Свидетелем произошедшего стал корреспондент ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Надеюсь, их родители увидят»: танцы у Ледового дворца напугали водителя в Петербурге
петербург водитель танцы ледовый дворец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru