«Надеюсь, их родители увидят»: танцы у Ледового дворца напугали водителя в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 сентября. Двое юношей решили потанцевать на проспекте Пятилеток у Ледового дворца. Своими действиями они заставили автомобилиста притормозить.

Несмотря на испуг, водитель успел запечатлеть происходящее. Ролик с танцами двух юношей на проезжей части появился в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи, молодые люди планировали этот «перфоманс» заранее, а когда автомобилист приблизился к ним, убежали на тротуар. Очевидец осудил действия юношей, напомнив о соблюдении безопасности на дорогах.

«Надеюсь, их родители увидят это и объяснят им, что это небезопасно, и к чему может привести», — сообщил автор ролика.

Еще один неоднозначный случай произошел ранее в Петербурге на Пулковском шоссе. Автоледи решила воспользоваться услугами каршеринга и поучить вождению маленького ребенка. Свидетелем произошедшего стал корреспондент ФАН.