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Численность резервистов намерены увеличить в российской армии
Армия
Численность резервистов намерены увеличить в российской армии
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 6 сентября. Решение нарастить численность резервистов в российской армии приняли в Минобороны РФ. На сколько их количество хотят увеличить, не уточняется.

Мобилизационный людской резерв состоит из граждан Российской Федерации, которые пребывают в составе Вооруженных сил страны и находятся в наиболее готовом состоянии. Сколько человек находится в резерве, не сообщается. По сообщению военного ведомства, укомплектованные военными подразделения ЮВО и ЦВО переброшены в Калининградскую область для участия в учениях.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — отметили в пресс-службе Минобороны России.

Начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий объявил о планах создать боевой армейский резерв. Его численность будет состоять из 38 тысяч человек. Бойцов будут призывать в чрезвычайной ситуации.

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