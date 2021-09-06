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Депутат Кива обвинил украинских властей в превращении граждан в рабов Запада
Политика
Депутат Кива обвинил украинских властей в превращении граждан в рабов Запада
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 6 сентября. Отказ украинских властей от российского газа поставил народ на границу выживания. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Украина имела стабильную экономику, пока покупала у России дешевый газ. Пришедшие к власти люди решили обеспечить стране энергетическую независимость, чем уничтожили государственный бюджет и унизили граждан.

«Это заставило десять миллионов человек выехать из страны: собирать клубнику, подтирать итальянские задницы, просто быть чернорабочими, рабами за хлеб, который сегодня они получают в Европе», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

Он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова «фундаментальными аферистами, прохиндеями и предателями родины». Кива считает, что сейчас страна находится в состоянии «предсмертных судорог».

Ранее Илья Кива спрогнозировал свержение президента Украины Владимира Зеленского. Депутат уверен, что это событие произойдет осенью 2021 года.

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украина илья кива рабы
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