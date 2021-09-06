Британские врачи дали эффективный совет по борьбе с усталостью

Москва, 6 сентября. Усталость и ее симптомы могут указывать на нехватку железа в организме. Помочь в таком случае может прием добавок с содержанием этого вещества.

Дефицит железа в организме проявляется в быстрой утомляемости, постоянной сонливости и неспособности заниматься повседневными делами. Однако если такое чувство сохраняется долгое время, то это может свидетельствовать о наличии какого-либо заболевания. Перед приемом любых добавок и витаминов необходимо сдать анализы на их содержание в организме и проконсультироваться с врачом.

Железо играет большую роль в организме человека, оно используется для производства красных кровяных телец. Последние доставляют кислород к различным органам, повышая их работоспособность, пишет Express.

Суточная норма железа для мужчин составляет 8,7 миллиграмма, для женщин — 14,8 миллиграмма. Получить это вещество можно не только путем приема добавок, но и с помощью продуктов. Оно содержится в бобовых, орехах, сухофруктах и соевой муке.

Осенью организм становится особенно уязвимым перед болезнями и нуждается в дополнительной защите. Для укрепления иммунной системы рекомендуется есть продукты с высоким содержанием белка и противовоспалительным действием.