Лавров указал на важность сохранения памяти о зверствах милитаристов Японии

Хабаровск, 6 сентября. Будущие поколения не имеют морального права забывать о зверствах милитаристской Японии в годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он выступил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который проходит в Хабаровске. Министр заявил о необходимости сохранения памяти о суде, которому были подвергнуты японские военные, испытывавшие химическое и бактериологическое оружие на людях, передает РИА Новости.

«Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Хабаровский процесс создал прецедент, показав миру свидетельства использования бактериологического оружия. Министр отметил и то, что «отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим».

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края» ранее открылась в Хабаровске. На ней представили рассекреченные документы суда над военными Квантунской армии.