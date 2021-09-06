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Путин отметил важность анализа результатов Хабаровского процесса
Общество
Путин отметил важность анализа результатов Хабаровского процесса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Хабаровск, 6 сентября. Научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» является важным для сохранения исторической памяти, уверен президент РФ Владимир Путин.

Международный форум открылся утром 6 сентября. Приветствие российского лидера участникам мероприятия зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.

Хабаровский процесс над японскими военными преступниками состоялся в 1949 году. По словам Путина, во время него был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор людям, которые стали виновниками начала Второй мировой войны и участвовали в страшных преступлениях против человечности.

Проведение процесса в очередной показало принципиальную позицию Советского Союза по факту грубого нарушения норм международного права. Тогда был проигнорирован запрет на использование химического и биологического оружия.

«Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года», — отметил Путин.

Проводимый форум имеет не только научное, но и практическое звучание. Он важен с точки зрения сохранения исторической памяти. Такие мероприятия не позволят замолчать правду и смогут помочь противодействовать попыткам переврать реальные исторические факты.

Форум будет проходить в период с 6 по 7 сентября. В рамках мероприятия открылась выставка о суде над военными Квантунской армии. Ее основой являются рассекреченные документы ФСБ, МВД, архивов внешней политики России и Хабаровского края.

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