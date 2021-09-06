Закладчику из Якутии грозит до 20 лет тюрьмы за распространение спайса

Якутск, 6 сентября. Якутянин обвиняется сразу в нескольких эпизодах наркопреступлений. За закладки спайса по тайникам мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре республики.

Житель Якутска обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.30 – п.«а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в крупном размере). По версии следствия, мужчина с 12 по 31 мая этого года, являясь работником наркошопа, «раскидывал» закладки со спайсом по 18 тайникам в Якутске. Его преступная деятельность длилась недолго: правоохранители быстро задержали преступника и предотвратили распространение отравы.

Интернет-поставщики наркотиков, снабжавшие обвиняемого веществами, на данный момент устанавливаются. Уголовное дело в отношении преступников выделено в отдельное производство и на данный момент расследуется. Закладчику, пойманному на распространении наркотиков, грозит до 20 лет тюремного заключения.

Тем временем на Сахалине была задержана крупная банда наркоторговцев. Правоохранители обнаружили у преступников восемь килограммов наркотика стоимостью в 50 миллионов рублей.