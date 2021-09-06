Express: чрезмерные ограничения модных диет на самом деле препятствуют похудению

Лондон, 6 сентября. Многие люди в надежде избавиться от ненавистных лишних килограммов прибегают к «модным» диетам, которые чрезмерно ограничивают их в еде, отметила диетолог Сьюзи Сойер.

Именно этот фактор мешает процессу похудения. Полный отказ от большого количества продуктов приводит к невыносимой тяге, которая может еще и усиливаться. Это происходит, если желающий похудеть человек живет вместе с людьми, которые питаются без запретов, передает Express.

«Многие люди, сидящие на диете, говорят, что они "все время голодны" из-за снижения сытости и подавления выработки лептина, "гормона сытости". [...] Это часто отрицательно влияет на режим сна, так как мозг очень занят едой, которая запрещена», — отметила Сойер.

Сохранение здоровья является важной задачей при похудении. Чтобы добиться этой цели, необходимо быть терпеливым, больше двигаться, не пропускать приемы пищи (особенно завтрак) и пить зеленый чай.

Британская конькобежка Сара Линдсей ранее назвала самый эффективный способ избавиться от лишних килограммов. Она посоветовала забыть о беговой дорожке и заняться силовыми тренировками.