Водителей предупредили об автоматических штрафах за выключенные фары

Москва, 6 сентября. Новые составы административных правонарушений ПДД устанавливают штрафы в автоматическом режиме, если у водителя выключены фары. Об это напомнил юрист Анатолий Миронов.

Основная статья на пункте 19.5 ПДД предусматривает включение фар ближнего света или дневные ходовые огни в светлое время суток. Владельцу автомобиля за отсутствие этого предписания грозит штраф, которые можно оплатить со скидкой 50%, передает «Прайм».

Новый состав административных правонарушений будет определяться автоматически в ближайшее время. Процесс изложен в стать 12.2 КоАП РФ. Наказание за отсутствие ходовых огней предусматривает штраф в размере 500 рублей. Введение этой практики не потребует особых затрат, достаточно внести изменения в работу действующих камер, заключил юрист.

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука. Согласно техрегламенту Таможенного союза, в понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» предполагает внедрение компонентов и оборудования машины, которые не предусмотрены строением.