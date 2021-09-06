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Политолог Рар усомнился в жизнеспособности решения суда по «СП-2»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 04:48
Экономика
Политолог Рар усомнился в жизнеспособности решения суда по «СП-2»
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Берлин, 6 сентября. Суд в Дюссельдорфе принял решение не выводить из-под санкций проект «Северный поток — 2». Политолог Александр Рар объяснил, почему это решение Европа забудет ближайшей зимой.

Эксперт выразил твердую уверенность, что в будущем вердикт будет пересмотрен. Рар заявил, что в условиях холодной зимы Европа пойдет на компромисс.

«Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», — рассказал политолог в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам украинская ГТС уже давно устарела и риск ее сбоя повышается с каждым годом. Рар не исключил, что эта зима может быть для нее последней, и тогда оба «Северных потока» станут единственным спасением Европы от голодного замерзания.

Эксперт заявил, что нынешние действия газовой директивы Европейского союза являются инструментом дискриминации. Документ переделывали множество раз из-за антироссийской риторики Запада.

Строительство «Северного потока — 2» может завершиться уже в ближайшие несколько дней. Такое мнение выразил экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

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