Берлин, 6 сентября. Суд в Дюссельдорфе принял решение не выводить из-под санкций проект «Северный поток — 2». Политолог Александр Рар объяснил, почему это решение Европа забудет ближайшей зимой.

Эксперт выразил твердую уверенность, что в будущем вердикт будет пересмотрен. Рар заявил, что в условиях холодной зимы Европа пойдет на компромисс.

«Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», — рассказал политолог в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам украинская ГТС уже давно устарела и риск ее сбоя повышается с каждым годом. Рар не исключил, что эта зима может быть для нее последней, и тогда оба «Северных потока» станут единственным спасением Европы от голодного замерзания.

Эксперт заявил, что нынешние действия газовой директивы Европейского союза являются инструментом дискриминации. Документ переделывали множество раз из-за антироссийской риторики Запада.

Строительство «Северного потока — 2» может завершиться уже в ближайшие несколько дней. Такое мнение выразил экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.