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Нападающий «Локомотива» Камано застрял в Гвинее из-за военного переворота
Спорт
Нападающий «Локомотива» Камано застрял в Гвинее из-за военного переворота
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Конакри, 6 сентября. Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано рискует не вернуться в Россию из-за госпереворота в его родной стране – Гвинее, куда он был вызван в расположение сборной.

Накануне в стране произошел вооруженный мятеж. Группа бунтовщиков организовала задержание президента Гвинеи Альфа Конде, параллельно заявив о роспуске правительства. Путчисты также объявили о приостановлении действующей конституции и закрытии сухопутных и воздушных границ, пишет RT.

По причине напряженной обстановки в стране был отменен отборочный матч чемпионата мира-2022 между национальными сборными Гвинеи и Марокко. Встреча должна была пройти 6 сентября.

Предполагается, что главой мятежников является полковник Мамади Думбуйя — командующий армейским спецподразделением GPS. Зачинщик переворота ранее проходил службу во французском Иностранном легионе. В 2018 году Думбуйя вернулся в Гвинею и стал предводителем GPS.

На днях железнодорожники объявили о переходе в свой стан нидерландского полузащитника Гирано Керка. За «Локомотив» футболист будет выступать под седьмым номером.

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