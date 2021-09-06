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Водителям посоветовали «нарисовать портрет» автомобиля перед покупкой
Общество
Водителям посоветовали «нарисовать портрет» автомобиля перед покупкой
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Дилеры начали завышать цены на фоне дефицита новых автомобилей. Как не переплачивать в салонах, рассказал эксперт Антон Чуйкин.

Дефицит нового транспорта возник в прошлом году и частично сохраняется до сих пор. Покупателям в автосалонах будут предлагать совершить дополнительные платы на разные комплектующие и компоненты. Наценка может достигать до 50%, передает радио Sputnik.

«Надо четко все взвесить, подумать, какую машину вы хотите, что вам нравится, а что кажется необязательным. Идеальный вариант – когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально честко себе представлять потрет автомобиля и знать, что это устройство вам полезно», — пояснил автоэксперт Чуйкин.

Еще одним способом купить автомобиль дешевле является изучение цен в других регионах. Больше всего продаж осуществляется в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге. В других субъектах страны к покупателю относятся более лояльно, считает автоэксперт Игорь Серов.

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