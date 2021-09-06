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Бесконтрольное употребление энергетиков может спровоцировать мигрени
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Бесконтрольное употребление энергетиков может спровоцировать мигрени
Общество
Бесконтрольное употребление энергетиков может спровоцировать мигрени
pixabay.com  /  PD

Москва, 6 сентября. Энергетики содержат высокие дозы стимулирующих веществ. Но частое их употребление может обернуться проблемами для здоровья, предупредила диетолог Ольга Кораблева.

Эффект от энергетиков сохраняется на протяжении трех-четырех часов, а затем наступает усталость. Стимулирующий эффект появляется за счет внутренних резервов организма. Если их часто пить, то появятся проблемы с нервной системой, передает РИА Новости.

«Бесконтрольное употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Напиток – газированный, в больших дозах способен повышать кислотность желудка, вызывать вздутие живота и диарею», — предупредила диетолог Кораблева.

Желающим прибавить себе энергии и сил можно пить чай или кофе. Последний напиток обладает рядом преимуществ, среди них снижение риска инсульта у людей. Кардиологи советуют употреблять не более трех чашек в день.

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