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Рассекреченные документы суда над японскими военными выставили в Хабаровске

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 04:18
Общество
Рассекреченные документы суда над японскими военными выставили в Хабаровске
wikipedia.org  /  Tokyo Nichinichi Shimbun/public domain

Хабаровск, 6 сентября. Выставка о суде над военными Квантунской армии открылась в Хабаровске. Экспозиции содержат рассекреченные документы ФСБ, МВД, архивов внешней политики России и Хабаровского края.

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края» организована в правительстве Хабаровского края в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который проходит с 6 по 7 сентября. Мероприятие посвящено Хабаровскому процессу 1949 года, передает РИА Новости.

«Очень большая работа предшествовала тому, чтобы мы все смогли увидеть эти архивные документы и понять беспрецедентную роль нашего государства, Советского Союза, в окончании Второй мировой войны», — отметил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Архив внешней политики ранее рассекретил доклад о планах японской армии применить против СССР биологическое оружие. Отряды Квантунской армии изучали потенциал бактерий и вирусов.

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япония выставка квантунская армия
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