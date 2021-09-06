Рассекреченные документы суда над японскими военными выставили в Хабаровске

Хабаровск, 6 сентября. Выставка о суде над военными Квантунской армии открылась в Хабаровске. Экспозиции содержат рассекреченные документы ФСБ, МВД, архивов внешней политики России и Хабаровского края.

Выставка «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края» организована в правительстве Хабаровского края в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который проходит с 6 по 7 сентября. Мероприятие посвящено Хабаровскому процессу 1949 года, передает РИА Новости.

«Очень большая работа предшествовала тому, чтобы мы все смогли увидеть эти архивные документы и понять беспрецедентную роль нашего государства, Советского Союза, в окончании Второй мировой войны», — отметил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Архив внешней политики ранее рассекретил доклад о планах японской армии применить против СССР биологическое оружие. Отряды Квантунской армии изучали потенциал бактерий и вирусов.