Оксфордские ученые определили возраст самого древнего предка коронавируса

Оксфорд, 6 сентября. Британские исследователи провели эксперименты, в ходе которых выяснили возраст древнейшего предка коронавируса.

По результатам опытов, он составляет 21 тысячу лет. Как отмечается в журнале Current Biology, это в 30 раз больше, чем учеными-инфекционистами считалось ранее.

В ходе исследований специалисты смогли спроектировать модель эволюции вирусов. Это дало возможность реконструировать эволюционную историю и других патогенов.

«Это создает новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов», — рассказывают ученые в статье.

Выяснилось, что вирус гепатита С распространился в ходе потока миграции людей, схожих с жителями современной Африки. До этого патоген находился в популяции животных.

Вирусы имеют способность быстро развиваться, несмотря на сдерживание их скорости медленной эволюцией носителя. Ученый ранее рассказал об опасностях доминирующего штамма «Дельта».