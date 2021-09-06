Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 05:26
05:17
Общество
Британские врачи дали эффективный совет по борьбе с усталостью
05:08
Общество
Лавров указал на важность сохранения памяти о зверствах милитаристов Японии
05:08
Общество
Путин отметил важность анализа результатов Хабаровского процесса
05:07
Происшествия
Закладчику из Якутии грозит до 20 лет тюрьмы за распространение спайса
04:56
Общество
Express: чрезмерные ограничения модных диет на самом деле препятствуют похудению
04:53
Общество
Водителей предупредили об автоматических штрафах за выключенные фары
04:47
Экономика
Политолог Рар усомнился в жизнеспособности решения суда по «СП-2»
04:38
Спорт
Нападающий «Локомотива» Камано застрял в Гвинее из-за военного переворота
04:36
Общество
Водителям посоветовали «нарисовать портрет» автомобиля перед покупкой
04:25
Общество
Бесконтрольное употребление энергетиков может спровоцировать мигрени
Все новости

Оксфордские ученые определили возраст самого древнего предка коронавируса
Наука
Оксфордские ученые определили возраст самого древнего предка коронавируса
pixabay.com

Оксфорд, 6 сентября. Британские исследователи провели эксперименты, в ходе которых выяснили возраст древнейшего предка коронавируса.

По результатам опытов, он составляет 21 тысячу лет. Как отмечается в журнале Current Biology, это в 30 раз больше, чем учеными-инфекционистами считалось ранее.

В ходе исследований специалисты смогли спроектировать модель эволюции вирусов. Это дало возможность реконструировать эволюционную историю и других патогенов.

«Это создает новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов», — рассказывают ученые в статье.

Выяснилось, что вирус гепатита С распространился в ходе потока миграции людей, схожих с жителями современной Африки. До этого патоген находился в популяции животных.

Вирусы имеют способность быстро развиваться, несмотря на сдерживание их скорости медленной эволюцией носителя. Ученый ранее рассказал об опасностях доминирующего штамма «Дельта».

Вернуться назад

Все новости / Наука / Оксфордские ученые определили возраст самого древнего предка коронавируса
вирус эволюция коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru