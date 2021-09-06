Английский футболист умер в больнице через три дня после сердечного приступа

Уэст-Бриджфорд, 6 сентября. Игрок клуба «Вест Бриджфорд Колтс» 17-летний Дилан Рич не смог оправиться от сердечного приступа, перенесенного 2 сентября и скончался в больнице.

Врачи боролись за жизнь молодого спортсмена трое суток, однако так и не смогли ничего сделать. Клуб пообещал оказать всестороннюю поддержку родным и близким Рича, пострадавшим в результате трагедии, передает RT.

Футболисту стало плохо во время матча молодежного Кубка Англии между «Вест Бриджфорд Колтс» и «Бостон Юнайтед». Он упал без сознания и был экстренно доставлен в больницу Ноттингема с диагнозом остановка сердца после попыток реанимировать его на месте.

Недавно на любительском футбольном матче в Калининграде из-за сердечного приступа погиб один из участников встречи. По данным медиков, инцидент произошел после игрового столкновения с игроком противоположной команды.