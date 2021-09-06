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Российские паралимпийцы вылетели из Токио в Москву с рекордным количеством наград
Спорт
Российские паралимпийцы вылетели из Токио в Москву с рекордным количеством наград
Global Look Press

Токио, 6 сентября. Паралимпийская сборная России вылетела из Токио в Москву рейсом «Аэрофлота». Россияне завоевали на Играх рекордное количество наград – 118 медалей.

В воскресенье в японской столице завершились Паралимпиада. Российские спортсмены прошли процедуру регистрации и сдачи багажа в Паралимпийской деревне. Всего на борту лайнера находятся 172 представителя национальной команды. Рейс «Аэрофлота» со спортсменами зайдет на посадку в аэропорту Шереметьево примерно в 12:00 по Москве.

Российская сборная на Паралимпийских играх в Токио завоевала четвертое место. Отечественные спортсмены увезли домой 118 медалей, что является рекордном сборной на Паралимпиадах – россияне удостоились 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

После удачного выступления на соревнованиях российские спортсмены также поучаствовали в церемонии закрытия токийской Паралимпиады, пишет RT. Знамя команды Паралимпийского комитета России (ПКР) во время церемонии закрытия Игр нес пловец Роман Жданов.

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