Пять женских имен могут навлечь страдания на их обладательниц

Москва, 6 сентября. Именологи советуют родителям с осторожностью подходить к наречению своих дочерей. Некоторые имена сделают их счастливыми в будущем, а другие готовят девочкам только страдания.

Имя Александра обладает явной мужской энергетикой. Всю свою жизнь девушки с таким именем будут жить во благо других людей и не смогут найти время на свое внутреннее состояние. Их участь — решать чужие проблемы и оставаться при этом неоцененными.

Во всех своих неудачах Вера будет винить окружающих. На ее судьбу выпадет множество неприятностей, которые она будет стойко преодолевать. Однако наступит момент, когда целеустремленность ослабнет и девушка потеряет интерес к жизни.

Ирина всегда будет несговорчивой и упрямой. Вряд ли ей удастся найти общий язык хоть с кем-то. Именно поэтому женщина обречена на гордое одиночество. Личную жизнь она сможет построить, но очень поздно.

Девушка с именем Людмила также обречена на долгие поиски спутника жизни. Чаще всего у нее слишком высокие запросы и угодить своенравной Люде оказывается непросто. Она всегда ощущает себя невероятно несчастной и ударяется в карьеру в поисках себя.

Гордая и властная Надежда редко воспринимает пришедший к ней успех с оптимизмом. Ее наказание — вспоминать все страдания, которые привели к вершине карьеры или счастливой личной жизни. Энтузиазм исчезает при этих мыслях, и она ощущает себя глубоко одинокой, передает «Пятый канал».

Недавно стал известен топ мужских имен, обладатели которых имеют весьма скверный характер. В список вошли Владимир, Александр и Игорь.