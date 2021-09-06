Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 03:56
03:40
Спорт
Российские паралимпийцы вылетели из Токио в Москву с рекордным количеством наград
03:32
Общество
Пять женских имен могут навлечь страдания на их обладательниц
03:29
Общество
Новый штамм коронавируса не сказался на точности российских тест-систем
03:22
Общество
Врач Золотарев оценил пользу витаминов при COVID-19
03:19
Шоу-бизнес
Орлова назвала причину скандального поведения дочери Успенской
03:07
Общество
Советскую «Волгу» в Польше и Венгрии считали машиной для вампиров
03:04
Происшествия
Мятежные войска пообещали обеспечить безопасность гражданам Гвинеи
02:55
Спорт
Итальянские футболисты установили рекорд по длине беспроигрышной серии за сборную
02:41
Общество
Пользователь WeChat ответил на популярные вопросы о «невообразимом» для китайцев сале
02:34
Общество
Британский стилист рассказала, как не покупать новую одежду и выглядеть потрясающе
Все новости

Пять женских имен могут навлечь страдания на их обладательниц
Общество
Пять женских имен могут навлечь страдания на их обладательниц
pixabay.com  /  geralt

Москва, 6 сентября. Именологи советуют родителям с осторожностью подходить к наречению своих дочерей. Некоторые имена сделают их счастливыми в будущем, а другие готовят девочкам только страдания.

Имя Александра обладает явной мужской энергетикой. Всю свою жизнь девушки с таким именем будут жить во благо других людей и не смогут найти время на свое внутреннее состояние. Их участь — решать чужие проблемы и оставаться при этом неоцененными.

Во всех своих неудачах Вера будет винить окружающих. На ее судьбу выпадет множество неприятностей, которые она будет стойко преодолевать. Однако наступит момент, когда целеустремленность ослабнет и девушка потеряет интерес к жизни.

Ирина всегда будет несговорчивой и упрямой. Вряд ли ей удастся найти общий язык хоть с кем-то. Именно поэтому женщина обречена на гордое одиночество. Личную жизнь она сможет построить, но очень поздно.

Девушка с именем Людмила также обречена на долгие поиски спутника жизни. Чаще всего у нее слишком высокие запросы и угодить своенравной Люде оказывается непросто. Она всегда ощущает себя невероятно несчастной и ударяется в карьеру в поисках себя.

Гордая и властная Надежда редко воспринимает пришедший к ней успех с оптимизмом. Ее наказание — вспоминать все страдания, которые привели к вершине карьеры или счастливой личной жизни. Энтузиазм исчезает при этих мыслях, и она ощущает себя глубоко одинокой, передает «Пятый канал».

Недавно стал известен топ мужских имен, обладатели которых имеют весьма скверный характер. В список вошли Владимир, Александр и Игорь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пять женских имен могут навлечь страдания на их обладательниц
имена психология судьба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru