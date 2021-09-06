Новый штамм коронавируса не сказался на точности российских тест-систем

Москва, 6 сентября. Эффективность российских тест-систем на выявление COVID-19 не пострадала после появления нового штамма коронавируса. Они все так же точно определяют наличие SARS-CoV-2 в организме.

Отечественные тест-системы отличаются высокой степенью точности и способны определить наличие вируса без вреда для здоровья. Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма», — цитирует его РИА Новости.

Наиболее эффективным способом защиты от коронавируса и всех его штаммов остается вакцинация. Прививка снижает риск заражения вирусом и предотвращает проявление тяжелых признаков COVID-19. Зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны для пожилых граждан и беременных женщин, напомнила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.