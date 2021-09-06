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Врач Золотарев оценил пользу витаминов при COVID-19
Общество
Врач Золотарев оценил пользу витаминов при COVID-19
freepik.com  /  wayhomestudio

Москва, 6 сентября. Витамины и микроэлементы необходимы в рационе. Но помогут ли они справиться с коронавирусной инфекцией и быстрее восстановиться, рассказал врач Андрей Золотарев.

Нехватка витаминов влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии. Рекомендаций по обязательному применению микроэлементов для лечения коронавируса нет, но иногда врачи назначают C, D, селен и цинк, передает радио Sputnik.

«Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо их принимать и для восстановления», — пояснил Золотарев.

Витамины и минералы могут рекомендовать при диабете, железодефицитной анемии. Самостоятельно принимать решения об употреблении микроэлементов для лечения не стоит, особенно после болезни, предупредил врач.

Препараты на основе кукурузных рыльцев могут оказаться опасными при коронавирусе. Чаще всего это вещество встречается в виде биологически активных добавок. После перенесенной болезни от них стоит отказаться из-за способности сгущать кровь.

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