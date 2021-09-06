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Орлова назвала причину скандального поведения дочери Успенской
Шоу-бизнес
Орлова назвала причину скандального поведения дочери Успенской
instagram.com  /  @uspenskayalubov

Москва, 6 сентября. Демонстрационное поведение Татьяны Плаксиной можно объяснить излишней избалованностью в детстве. Такое предположение сделала певица Ольга Орлова.

Плаксина является дочерью артистки Любови Успенской. Молодая женщина неоднократно попадала в центр скандалов, делая громкие заявления о проблемах внутри семьи. Не так давно она опубликовала сообщение, в котором заявила, что ее насильно удерживают в квартире без источников связи.

Орлова считает, что Успенская слишком опекала дочь и теперь вынуждена пожинать плоды своих ошибок. Сейчас, по мнению ведущей «Дома-2», 31-летней Плаксиной необходима срочная помощь врачей.

«Иногда родители настолько любят своих детей, что потом те начинают этим пользоваться. То, что Таня выносит все через соцсети — ужасно, это позор для Успенской. Я Любе очень сочувствую», — заявила певица в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Другую точку зрения высказала писательница Мария Арбатова. Она считает, что Успенская уделяла слишком много времени работе, забывая о воспитании дочери. Певец Шура вовсе предположил, что кто-то специально настраивает Плаксину против звездной матери.

В конце августа появились слухи, что Успенская все же отдала свою дочь в руки психиатров. Санитары забрали наследницу певицы поздно вечером из загородного дома ее матери.

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орлова успенская плаксина
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