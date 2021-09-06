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Советскую «Волгу» в Польше и Венгрии считали машиной для вампиров
Общество
Советскую «Волгу» в Польше и Венгрии считали машиной для вампиров
pxhere.com

София, 6 сентября. Устрашающий миф о советской «Волге» был популярен в Польше и Венгрии 60-70-х годов. В Европе полагали, что на черных машинах ездили священники, монахи, сатанисты, вампиры и дьявол.

Такие водители якобы похищали детей и продавали их органы в западные и арабские страны. Некоторые «Волги» действительно были особенными и существенно отличались от других, на них ездили сотрудники КГБ, передает болгарское издание «Труд».

«Победа М20Г» стала первой «Волгой», получившей шестицилиндровую модификацию. Таких машин по заказу КГБ было выпущено всего около сотни. Позже для спецслужб стали переделывать и «Волгу-23». Автомобили могли разгоняться быстрее на 15-20 километров в час, хотя внешне ничем не отличались от обычных транспортных средств.

Выражение «черный воронок» было известно всем советским гражданам, однако не все «Волги» КГБ были черного цвета. Некоторые маскировали под такси. Коллекционеры утверждают, что на некоторых раритетных машинах насчитывается до десяти слоев краски.

Служебные машины нередко имели автоматическую коробку передач, замаскированную под механическую. Водители также могли включать по одной фаре, а не две сразу. Информация о специальных приспособлениях до сих пор засекречена.

Многие советские машины до сих пор пользуются популярностью за границей. Впервые партия «Волги» ГАЗ-21 попала в Европу в 1957 году и была полностью распродана. Автомобиль ценили за высокую проходимость и комфорт, он даже получил прозвище «диван на колесах».

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