Мятежные войска пообещали обеспечить безопасность гражданам Гвинеи

Конакри, 6 сентября. Национальный комитет по сплочению и развитию (НКСР), который создали мятежники, вечером 5 августа пообещал принять необходимы меры для защиты граждан Гвинеи и их имущества.

Возглавляющий мятежные войска полковник Мамади Думбуйя ранее распорядился о введении комендантского часа, пишет RT. Следить за соблюдением правил будут сотрудники полиции и дорожной жандармерии.

«Будут приняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан, а также их имущества», — говорится в документе НКСР.

В официальном сообщении комитета сказано, что военные обеспечили защиту действующего президента Гвинеи Альфы Конде. Глава государства имеет доступ к медицинскому обслуживанию и контактирует со своими врачами.

Командующий мятежными войсками Думбуйя проходил службу во французском Иностранном батальоне. Он вернулся на родину несколько лет назад и возглавил элитное армейское подразделение GPS. Поэтому не исключено, что военный переворот в Гвинее является еще одним пунктом внешней политики Франции в Африке.