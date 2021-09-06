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Итальянские футболисты установили рекорд по длине беспроигрышной серии за сборную
Спорт
Итальянские футболисты установили рекорд по длине беспроигрышной серии за сборную
ТАСС  /  Демьянчук Александр

Рим, 6 сентября. Сборная Италии по футболу побила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд. В последней встрече итальянцы сыграли вничью против Швейцарии.

Матч двух сборных проходил в рамках группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 в Катаре. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Якоб Парк» в Базеле. Противостояние Италии и Швейцарии не смогло выявить победителя – матч завершился со счетом 0:0, однако даже благодаря такому исходу команда Роберто Манчини смогла установить новый мировой рекорд.

После этой ничьи итальянцы увеличили свою беспроигрышную серию до 36 игр. Последний раз сборная Италии проигрывала лишь 10 сентября 2018 года, уступив команде Португалии в рамках Лиги наций, пишет RT.

Тем временем сборная России в групповом этапе квалификации к ЧМ-2022 всухую обыграла команду Кипра. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Голами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

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футбол италия швейцария чемпионат мира мировой рекорд
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