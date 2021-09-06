Пользователь WeChat ответил на популярные вопросы о «невообразимом» для китайцев сале

Москва, 6 сентября. Многие китайцы искренне не понимают, как россияне и украинцы едят засоленный свиной жир. Пользователь WeChat дал советы по приготовлению сала и объяснил его пользу.

История сала начинается из Средневековой Италии, а не из Украины, как многие думают. Тогда свиным жиром кормили простых рабочих, поскольку такой продукт отличался высокой калорийностью и низкой ценой. Упоминания о сале можно найти в литературе Древнего Рима. Свиной жир натирали специями и солью, после чего помещали в мраморную посуду.

Делать сало можно из говяжьего или бараньего жира, однако из свинины оно получается вкуснее и дешевле. Для его приготовления лучше выбирать место от шеи до лопатки, так как там находится самый толстый слой жира. Паразиты в сале не встречаются, поскольку они обитают в мышцах или органах животного, пишет «ИноСМИ».

Для получения вкусного блюда сало необходимо нарезать на куски около 20 сантиметров, после чего оставить их на два дня в сильно соленой воде. Затем туда добавляется чеснок, лавровый лист, перец и еще соль. В таком состоянии его оставляют на две недели.

Свиной жир оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, укрепляет сердце и повышает иммунитет. Вместе с этим в нем очень много калорий, в неделю рекомендуется съедать не больше 150 граммов продукта.

Сало можно есть без термической обработки, обжарить или закоптить. В России чаще всего употребляют этот продукт в сыром виде вместе с черным хлебом.

«Невозможно вообразить, что кто-то может есть свинину сырой! Но в России — это обычное дело», — подвел итог пользователь.

Сало не рекомендуется подвергать окислению, смешивать с сахаром или прожаривать до шкварок. Такие способы приготовления могут негативно сказаться на работе внутренних органов, предупредила украинский фуд-терапевт Анастасия Голобородько.