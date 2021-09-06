Британский стилист рассказала, как не покупать новую одежду и выглядеть потрясающе

Лондон, 6 сентября. Выглядеть красивой на вечере можно даже в старых вещах, которые пылятся в шкафу, уверена стилист из Великобритании Сара Кейт Бирн. Своими секретами она поделилась с читателями.

При планировании посещения крупных мероприятий у девушек часто возникает потребность покупки новой одежды, что не может не сказываться на кошельке. Один из самых известных стилистов Великобритании Сара Кейт Бирн считает, что можно создать шикарный образ для вечера, не тратя при этом ни копейки. Для этого нужно максимально эффективно использовать то, что есть в гардеробе. Для издания Daily Mail она составила топ-3 способа, как одеться для большого события, не опустошая модные бутики.

Перепрофилируйте свои аксессуары

По мнению стилиста, «серьги или ожерелье могут произвести сенсационный эффект». Нужно проявить творческий подход, выбирая украшения. Благодаря правильному сочетанию можно вывести свой образ на новый уровень. Она рассказала, как перепрофилировала ювелирные изделия, подбирая образ для ведущей скачек, работающей в RTV Racing, Франчески Кумани.

Сара Кейт Бирн для создания уникального образа использовала винтажный браслет и серьги-клипсы. Только они находились не на своих законных местах, а в весьма неожиданных. Так, браслет украсил голову Франчески и превратился в своеобразную повязку, а клипсы стали пуговицами и гармонично украсили жакет модели.

Отдавайте дань классике

Стилист уверена, что не нужно тратить большую часть средств на дизайнерский наряд — лучше выбрать для мероприятия что-то из классики. Она предложила вдохновляться образами середины прошлого века, например, струящимися пышными юбками, популярными у Dior в 1950-х годах.

«Я не пытаюсь копировать что-то дизайнерское, особенно современные стили. Предпочитаю смотреть на архивные образы и модернизировать их», — отметила британка.

Обновите любимые старые наряды

Привычная и проверенная временем одежда заставляет человека чувствовать себя увереннее. Это лучший выбор, чтобы не нервничать по поводу того, как выглядишь. Стилист советует не руководствоваться новыми брендами и носить то, в чем можно чувствовать себя фантастически. Это может быть «счастливый» строгий костюм, который как-то был надет на удачно завершившееся собеседование, или легкомысленное платье-мини с первого свидания с мужем.

Обновить любимый наряд можно несколькими способами. Стилист советует экспериментировать и придумать неожиданные сочетания, которые вдохнут в вещи новую жизнь. Например, можно дополнить костюм новым головным убором или подходящим аксессуаром.

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