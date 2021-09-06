Криштиану Роналду назвал минусы всемирной известности

Лондон, 6 сентября. Португальский форвард Криштиану Роналду признался, что статус знаменитости делает жизнь более скучной. Слова футболиста приводит Daily Mail.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» в интервью изданию вспомнил, как начиналась его профессиональная карьера. По его словам, это здорово, когда твое имя на обложках газет и тебя узнают на улице. Однако по прошествии времени из-за отсутствия частной жизни начинаются проблемы.

«Это скучно. Быть мной скучно», — ответил Роналду на вопрос журналиста.

Многие люди удивляются, что будучи богатым и успешным можно на что-то жаловаться. Однако Роналду заявил, что пошел бы на многое, чтобы получить статус конфиденциальности и жить спокойно, бывая чаще в кругу семьи и друзей.

Недавно Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед». Однако дата его появления на поле в футболке «красных дьяволов» все еще неизвестна, так как правительство Великобритании обязало футболиста пройти обязательный пятидневный карантин. При этом португалец уже успел оформить рекорд в новом клубе. Онлайн-магазин атрибутики английского клуба подвергся огромному наплыву покупателей после подписания звездного футболиста, передает RT.