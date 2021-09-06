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Российский гроссмейстер Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 02:26
Спорт
Российский гроссмейстер Демченко выиграл чемпионат Европы по шахматам
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Рейкьявик, 6 сентября. Россиянин Андрей Демченко стал победителем чемпионата Европы по шахматам, сыграв вничью в заключительном 11-ом туре соревнования.

В последней игре его соперником был румын Богдан-Даньел Дяк. Демченко играл черными фигурами. Российский шахматист по итогам турнира набрал 8,5 очка, пишет RT. На втором месте расположился гроссмейстер из Германии Винсент Кеймер, в активе которого также 8,5 балла. Россиянин опередил своего соперника в таблице за счет дополнительных показателей. Третью строчку занял еще один спортсмен из РФ Алексей Сарана.

Антон Демченко получил статус гроссмейстера в 2013 году. Он занимает 201 место в рейтинге Международной шахматной федерации.

Чемпионат Европы определил 23 лучших спортсмена, которые станут участниками Кубка Мира. Первенство пройдет в 2023 году. От России на турнир поедут Демченко, Сарана и Михаил Антипов.

Скоро во Владимире пройдет межрегиональная спартакиада «Золотое кольцо — территория межнационального единства». В программу соревнований включены настольные игры, в том числе нарды и шахматы.

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шахматы чемпионат европы андрей демченко
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