Два человека погибли в аварии с двумя автомобилями в Ингушетии

Магас, 6 сентября. Авария с участием двух автомобилей произошла в Сунженском районе Ингушетии. Жертвами ДТП стали два человека, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение об аварии на дороге Нестеровская — Алхасты поступило 5 сентября. На место происшествия выехали спасатели. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, столкнулись автомобили марки ВАЗ-2110.

«В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пять пострадавших, из них два человека скончались на месте», — говорится в сообщении.

Остальных пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу города Сунжа. Детей среди участников аварии не оказалось. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.

Еще одна смертельная авария произошла в Лебедянском районе Липецкой области. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли четыре человека. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.