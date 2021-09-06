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Два человека погибли в аварии с двумя автомобилями в Ингушетии

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 02:15
Происшествия
Два человека погибли в аварии с двумя автомобилями в Ингушетии
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Магас, 6 сентября. Авария с участием двух автомобилей произошла в Сунженском районе Ингушетии. Жертвами ДТП стали два человека, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение об аварии на дороге Нестеровская — Алхасты поступило 5 сентября. На место происшествия выехали спасатели. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, столкнулись автомобили марки ВАЗ-2110.

«В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пять пострадавших, из них два человека скончались на месте», — говорится в сообщении.

Остальных пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу города Сунжа. Детей среди участников аварии не оказалось. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в ведомстве.

Еще одна смертельная авария произошла в Лебедянском районе Липецкой области. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли четыре человека. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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авария смерть автомобили
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