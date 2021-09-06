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Российские военные завершили проверку системы создания умных минных полей
Армия
Российские военные завершили проверку системы создания умных минных полей
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 6 сентября. Проверка новой системы создания минных полей, состоящая из боевых машин «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ», завершилась в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Система при помощи специального комплекса управления способна устанавливать заграждения любой сложности. Технология «умных» минных полей имеет элементы искусственного интеллекта и совершенно безопасна как для мирных жителей, так и для своих войск, передают «Известия».

Новую систему начнут применять на стратегических учениях «Запад-2021», а со следующего года ее будут использовать на тренировочных мероприятиях всех уровней. Испытывали технологию на полигоне Мулино в Нижегородской области, там же впервые был применен дистанционный способ блокирующего минирования.

ИСДМ «Земледелие» внешне напоминает реактивную систему залпового огня. Контейнеры, установленные на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗа, способны создавать минные поля на расстоянии от пяти до 15 километров.

Специалисты концерна «Ростех» ранее показали на военно-техническом форуме «Армия-2021» уникальные образцы новейшего оружия. Среди них инженерная система дистанционного минирования «Земледелие».

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