Британская конькобежка Линдсей посоветовала отказаться от бега ради похудения

Лондон, 6 сентября. Желающим похудеть следует перестать изнурять себя на кардиотренажерах и взяться за тяжелые снаряды. Такой совет дала британская конькобежка Сара Линдсей, участница трех Олимпиад.

Тренировки с утяжелением являются самым эффективным способом как похудеть, так и привести себя в форму перед марафоном. Работа со штангой и гирями делает человека сильнее и выносливее. Чем больше мышц в теле, тем быстрее метаболизм, а значит больше калорий сжигаются в состоянии покоя. К тому же люди с лишним весом во время бега могут навредить своим суставам, что также говорит не в пользу кардиотренировок ради похудения, передает Daily Mail.

«Вам нужно стимулировать мышцы, цель состоит в том, чтобы все время постепенно поднимать все больше и постоянно улучшать результат. Старайтесь поднимать больше веса каждый раз, когда вы ходите в спортзал», — порекомендовала Сара Линдсей.

Бездумное голодание ради похудения может серьезно навредить организму. Из-за дефицита калорий у людей снижается работоспособность, они становятся слабее. Такой способ избавления от лишних килограммов эффективен лишь в краткосрочной перспективе.

«Так много людей стараются не есть и больше заниматься физическими упражнениями, что является очень нездоровым подходом», — отметила спортсменка.

Она порекомендовала давать своему организму отдыхать, а пищу воспринимать как источник энергии. Линдсей напомнила, что ни от какой еды нельзя похудеть, поэтому рацион должен быть продуманным и отвечать поставленным целям.

Эксперт по питанию Елена Кален ранее назвала пять популярных заблуждений о похудении. Они касаются дробного питания, питья воды и исключения из рациона быстрых углеводов.