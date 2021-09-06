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Ученые из России находятся на пороге открытия препарата от рака груди
Наука
Ученые из России находятся на пороге открытия препарата от рака груди
pxhere.com

Москва, 6 сентября. Московские ученые совместно с индийскими коллегами обнаружили способ «выключать» ген, отвечающий за развитие клеток рака молочной железы. Об этом сообщает Scientific Reports.

На основе данного открытия они планируют создать препарат, который будет направлен на точечное обезвреживание необходимых клеток, не повреждая остальные. Сообщается, что данная процедура будет безопаснее химиотерапии. Авторами исследования являются ученые Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Университета Калькутты в Индии, передает Scientific Reports.

Исследователи решили узнать, что влияет на подавление активности генов, ответственных за выработку цитокинов, отвечающих за регуляцию физиологических процессов в организме, но при этом приводящих к разрастанию опухоли. Виновниками оказались белки гена CCL2. Если удастся их «отключить», то цепочка процессов, приводящих к метастазированию, нарушится, и это позволит бороться с раком молочных желез.

Недавно группа ученых из университета Род-Айленда в США провела исследование, проанализировав состав воздуха в различных помещениях. Они пришли к выводу, что во всех местах в разной степени содержались вещества, способные вызвать рак.

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ученые гены исследование рак груди рак молочной железы
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