Впечатляющий американский B-58 Hustler на деле оказался аварийным и затратным

Вашингтон, 6 сентября. Американский бомбардировщик B-58 Hustler хоть и был настоящим инженерным чудом, однако на деле аварийность и дороговизна помешали ему оправдать все ожидания создателей.

«Хастлер» стал преемником B-47 Stratojet и впервые поднялся в воздух в 1956 году, пишет в своей статье журнал Nation Interest, эксклюзивный перевод которой подготовило Федеральное агентство новостей. Вступил в строй самолет спустя четыре года. Всего ВВС США приобрели 116 бомбардировщиков B-58. Средние бомбардировщики создавались для атак Советского Союза с зарубежных баз, но Hustler должен был взлетать строго с американской территории из-за появления дозаправки в воздухе и озабоченности ВВС безопасностью передовых авиабаз.

На тот момент центральным элементом ядерного сдерживания США являлся огромный и медленный B-36 «Миротворец». Однако появление Миг-15 и других подобных советских перехватчиков превратило его в бесполезный летающий корабль. Плюс ко всему, под угрозой были и более современные реактивные В-47 и В-52. «Хастлер» же имел шансы на успех благодаря четырем огромным двигателям, которые позволяли разгоняться до скорости в два маха с комбинированным ядерным зарядом под брюхом.

Военное командование США полагало, что новейший сверхзвуковой дальний бомбардировщик будет проникать в воздушное пространство СССР на высокой скорости и большой высоте, уклоняться от передовых советских перехватчиков и доставлять ядерный заряд различным целям. Но этим планам не суждено было сбыться. B-58 Hustler действительно был чуть-ли не монстром для полетов из-за впечатляющих характеристик посадки, взлета, сваливания и штопора, которыми пилоты овладевали с большим трудом. Вместе с этим он имел невероятные требования к техническому обслуживанию огромного числа специализированных систем. Все это приводило к невообразимому количеству трагичных инцидентов. Например, 26 «Хастлеров» разбились из-за несчастных случаев. Таким образом, потери за десять лет службы составили более 22%. B-58 оказался худшим из худших среди реактивных самолетов с высоким уровнем аварийности. К этому прибавляется запредельная стоимость одной боевой машины. Один из комментаторов в Сети даже предположил, что если бы американцы не вывели «Хастлеры» из эксплуатации, весь воздушный флот превратился бы буквально в ничто за короткий отрезок времени.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов никогда не питали к B-58 сильной любви, хотя потребность в высокоэффективном бомбардировщике с проникающей способностью была серьезная. Все понимали, что высотные ЗРК и быстрые перехватчики с ракетами делают бомбардировщики устаревшими. В общей сложности самолет пробыл на службе около десяти лет. Позже его попытались превратить в гражданский реактивный лайнер, однако и эта идея успехом не увенчалась.

В конечном итоге B-58 нашел свое призвание в популярной культуре. Художники и режиссеры ценили его футуристический и опасный внешний вид. Самая яркая ролько у машины была в фильме «Безотказный» 1964 года. Экипаж самолетов по сюжету ошибочно получил приказ атаковать Москву, бомбардировщики сумели уклониться от советской ПВО и сбросили свои ядерные заряды, вынудив тем самым президента США отдать приказ об уничтожении Нью-Йорка.

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