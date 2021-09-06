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Российские ученые вывели породу кур для производства вакцин от гриппа
Наука
Российские ученые вывели породу кур для производства вакцин от гриппа
pixabay.com  /  PD

Москва, 6 сентября. Яйца специально выведенных в России кур оказались пригодны для производства вакцин от гриппа. По словам ученых, они подходят для создания ветеринарных препаратов.

Россия зависит от импорта куриных яиц, которые нужны для производства вакцин. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, стране нужно свыше 150 млн штук в год. Специальных пернатых вывели во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных, передают «Известия».

Новая порода пернатых получила название «русская белоснежная». Внутрь яиц выведенных кур подсаживают вирус, в которых он размножается. После их держат в термостате, снимают и собирают полученную эмбрионную жидкость.

«Мы отбирали кур-матерей, которые несли самые крупные яйца, но с маленьким желтком. Кроме того, мы отбирали кур по признаку отсутствия антител против разных вирусов и не вакцинировали их от ряда болезней», — заявила главный научный сотрудник института Ольга Станишевская.

Яйцам предстоит пройти финальные испытания и подтвердить возможность их использования для создания вакцин. Тесты запланированы на осень. Пока научные работники регистрируют новую породу кур.

Специалисты прогнозируют высокую циркуляцию гриппа текущей осенью. Мишенью для инфекции являются те, кто переболел COVID-19 и не успел восстановить иммунитет. В группе риска оказались и пожилые люди.

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