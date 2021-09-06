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«Способна укрепить превосходство России»: американцы опасаются ракеты «Буревестник»
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«Способна укрепить превосходство России»: американцы опасаются ракеты «Буревестник»
Армия
«Способна укрепить превосходство России»: американцы опасаются ракеты «Буревестник»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 сентября. Российская ядерная ракета «Буревестник» находится под пристальным вниманием западных экспертов. Журналист The National Interest рассказал, почему в США боятся новой разработки.

Российский «Буревестник», о создании которого стало известно в марте 2018 года, внешне напоминает авиационную ракету Х-101, но переигрывает ее по габаритам. В США разработку окрестили «системой Судного дня», а в НАТО назвали ее «Скайфолл» («Падение с небес»). С момента объявления о начале работы над проектом, «Буревестник» не сходит со страниц зарубежных средств массовой информации.

Обозреватель The National Interest Себастьен Роблин в своей статье подчеркнул, что российская ракета летает чрезвычайно высоко и быстро, используя передовые датчики. По его мнению, данная разработка ставит под угрозу американские системы противоракетной обороны. «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета, что на высокой скорости затрудняет его перехват.

Журналист отметил, что западная разведка уже следила за «Скайфоллом» до анонса создании ракеты. Пентагон серьезно обеспокоен ее успешными испытаниями и судорожно готовит ответ. Однако на данный момент очевидно, что создание «Буревестника» только укрепляет превосходство России.

«Дерзкая и смертоностная. Результаты испытаний «Скайфолла» говорят о том, что эта ракета способна укрепить превосходство России», — пишет Роблин.

Ранее авторы National Interest рассказали о бомбардировщике Ту-22М3, который считается лицом российских ВВС. По их мнению, машина является настоящей загадкой для внешнего мира. Разработка по-прежнему наводит страх на США.

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