Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 02:23
02:15
Происшествия
Два человека погибли в аварии с двумя автомобилями в Ингушетии
02:10
Армия
Российские военные завершили проверку системы создания умных минных полей
02:00
Общество
Фониатр Улезько рассказала, почему из-за нервов может пропасть голос
01:54
Общество
Британская конькобежка Линдсей посоветовала отказаться от бега ради похудения
01:49
Наука
Ученые из России находятся на пороге открытия препарата от рака груди
01:46
Армия
Впечатляющий американский B-58 Hustler на деле оказался аварийным и затратным
01:34
Происшествия
Возгорание произошло в одном из жилых домов Петербурга
01:29
Наука
Российские ученые вывели породу кур для производства вакцин от гриппа
01:16
Происшествия
Административное здание загорелось в Московском районе Петербурга
01:16
Армия
«Способна укрепить превосходство России»: американцы опасаются ракеты «Буревестник»
Все новости

Войска мятежников ввели комендантский час в Гвинее

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 00:58
Происшествия
Войска мятежников ввели комендантский час в Гвинее
flickr.com  /  @CDC Global

Конакри, 6 сентября. Объявление введения комендантского часа по всей Гвинее прозвучало из уст представителя войск полковника Мамади Думбуйи. Об этом пишет France Presse.

Издание со ссылкой на источник сообщило, что ограничения будут действовать до последующих указаний. На государственных постах по всей стране военные заменят чиновников. Соответствующее заявление было сделано в эфире местного телевидения.

Помимо этого, сторонники Думбуйи призвали верных режиму президента военнослужащих, министров и руководителей учреждений прибыть на общую встречу 6 августа в столицу Гвинеи. Они гарантировали безопасность всем участникам собрания.

Мамади Думбуйя проходил службу во французском Иностранном легионе. В 2018 году он вернулся в Гвинею и возглавил армейское подразделение GPS. Мятеж произошел в воскресенье 5 августа. Военные взяли штурмом президентский дворец и пленили главу государства Альфу Конде.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование мятежа. По имеющимся фактам, за Думбуйей стоит Париж, который не желает терять сферы влияния на африканском континенте.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Войска мятежников ввели комендантский час в Гвинее
мятеж гвинея комендантский час мамади думбуйя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru