Войска мятежников ввели комендантский час в Гвинее

Конакри, 6 сентября. Объявление введения комендантского часа по всей Гвинее прозвучало из уст представителя войск полковника Мамади Думбуйи. Об этом пишет France Presse.

Издание со ссылкой на источник сообщило, что ограничения будут действовать до последующих указаний. На государственных постах по всей стране военные заменят чиновников. Соответствующее заявление было сделано в эфире местного телевидения.

Помимо этого, сторонники Думбуйи призвали верных режиму президента военнослужащих, министров и руководителей учреждений прибыть на общую встречу 6 августа в столицу Гвинеи. Они гарантировали безопасность всем участникам собрания.

Мамади Думбуйя проходил службу во французском Иностранном легионе. В 2018 году он вернулся в Гвинею и возглавил армейское подразделение GPS. Мятеж произошел в воскресенье 5 августа. Военные взяли штурмом президентский дворец и пленили главу государства Альфу Конде.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование мятежа. По имеющимся фактам, за Думбуйей стоит Париж, который не желает терять сферы влияния на африканском континенте.